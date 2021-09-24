Тим Кук заявил, что авторам утечек информации не место в Apple – это выяснилось благодаря утечке из Apple 

Генеральный директор компании пообещал узнать, кто предоставил журналистам информацию с закрытой встречи.

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Генеральный директор Apple Тим Кук отправил сотрудникам компании письмо, в котором выразил своё разочарование из-за утечек информации в СМИ.

Кук заявил, что компания «делает возможное, чтобы отследить организаторов утечек». По словам генерального директора, «им не место» в Apple. Точный текст самого письма скоро оказался в СМИ.