Школу в Запорожском ждет капитальный ремонт

Автор: Сергей Агутин
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Положительное заключение проекта капитального ремонта школы в поселке Запорожское в Приозерском районе получено 23 сентября. Двухэтажное здание построено в 1982 году и с тех пор капитально не ремонтировалось.

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Фото: Леноблгосэкспертиза

Будут заменены коммуникации, проведены косметический ремонт и перепланировка. Обновят кровлю, полы, окна, двери, фасад и внутренние помещения. Организуют удобный вход для маломобильных граждан.

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24.09.2021 39

Обновление ждет и школьную территорию. Заменят покрытия дорожек и проездов, создадут спортивную игровую площадку для начальных классов.

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