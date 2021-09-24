В деревне Выскатка Сланцевского района завершился капитальный ремонт 1491 погонного метра водопроводной сети – от Центральной до Садовой улиц.

Во время монтажа трубопровода специалисты использовали технологию горизонтально-направленного бурения. Также установлены 33 железобетонных колодца с запорной арматурой.

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На момент подготовки публикации жителей Выскатки уже переподключили к новому водопроводу. Рабочие заканчивают благоустройство территории.