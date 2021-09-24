ЦИК РФ признал выборы состоявшимися – «Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуме

Из них 126 по федеральному избирательному округу и 198 по одномандатным округам.

По данным председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, озвученным на заседании подведения итогов голосования, в выборах депутатов в Госдуму приняли участие 51,72% избирателей.

«Выборы признаются состоявшимися и действительными. Трехдневное голосование себя оправдало. Выборы продемонстрировали прозрачность, открытость и конкурентность», – сообщила Элла Памфилова