ЦИК РФ признал выборы состоявшимися – «Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуме

Из них 126 по федеральному избирательному округу и 198 по одномандатным округам.
По данным председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, озвученным на заседании подведения итогов голосования, в выборах депутатов в Госдуму приняли участие 51,72% избирателей.
«Выборы признаются состоявшимися и действительными. Трехдневное голосование себя оправдало. Выборы продемонстрировали прозрачность, открытость и конкурентность», – сообщила Элла Памфилова
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