Видео: детский спортивный комплекс в Петербурге окутан дымом

Очевидцы делятся кадрами возгорания в здании образовательного учреждения «Олимпийские надежды» на улице Мебельной. Клубы дыма уже окутали всю округу.

Об информации с места происшествий делятся в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, днем, 24 сентября.

На данный момент сведений о причинах пожара и пострадавших не поступало. Также остается открытым вопрос проводились ли занятия в учреждении в момент начала пожара.

По последним данным на место прибыли 4 пожарных расчета.