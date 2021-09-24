Видео: детский спортивный комплекс в Петербурге окутан дымом

Очевидцы делятся кадрами возгорания в здании образовательного учреждения «Олимпийские надежды» на улице Мебельной. Клубы дыма уже окутали всю округу.
Об информации с места происшествий делятся в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, днем, 24 сентября.
На данный момент сведений о причинах пожара и пострадавших не поступало. Также остается открытым вопрос проводились ли занятия в учреждении в момент начала пожара.
По последним данным на место прибыли 4 пожарных расчета.
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23.09.2021 177