В Ленобласти продолжаются дни льготной стерилизации животных

Дни льготной стерилизации животных в рамках рекламной акции проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» продолжаются во всех районах Ленобласти.

Только с начала сентября сотрудник государственной ветеринарной службы Ленобласти провели свыше 150 операций по недопущению нежелательного потомства у четвероногих друзей. Владельцев животных проконсультировали по послеоперационному уходу и содержанию кастрированных питомцев, а также рассказали о необходимости профилактической дегельминтизации и иммунизации.

Фото: Управление ветеринарии Ленобласти

С более подробным графиком проведения дней льготной стерилизации можно ознакомиться по ссылке.