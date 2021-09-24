В Ленобласти продолжаются дни льготной стерилизации животных

Дни льготной стерилизации животных в рамках рекламной акции проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» продолжаются во всех районах Ленобласти.
Только с начала сентября сотрудник государственной ветеринарной службы Ленобласти провели свыше 150 операций по недопущению нежелательного потомства у четвероногих друзей. Владельцев животных проконсультировали по послеоперационному уходу и содержанию кастрированных питомцев, а также рассказали о необходимости профилактической дегельминтизации и иммунизации.
Фото: Управление ветеринарии Ленобласти
С более подробным графиком проведения дней льготной стерилизации можно ознакомиться по ссылке.
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