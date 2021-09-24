Пропавший под Кировском 81-летний пенсионер найден мертвым

Поиски ушедшего в лес пожилого мужчины закончились трагично. На четвертый день его обнаружили мертвым на болотах в Кировском районе.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе, утром, 24 сентября, у деревни Выстав в Кировском районе волонтеры «Лиза Алерт» и «Экстремум» обнаружили тело пенсионера, а дежурная смена ПСО Новой Ладоги передала погибшего сотрудникам полиции.

О пропаже пожилого мужчины мы писали ранее. 20 сентября он ушел в лес и не вернулся. Для его поисков волонтеры задействовали спецтехнику.Причины смерти пенсионера пока неизвестны.