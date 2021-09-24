К 2024 году материнский капитал на первенца составит 544 тысячи рублей

В 2024 году материнский капитал на первого ребёнка будет проиндексирован и составит 544 301 рубль. При этом будет проиндексирована выплата и на второго и каждого последующего ребенка.

Об этом стало известно в пятницу, 24 сентября. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, маткапинал на второго ребёнка увеличится с 665 тысяч до 719 тысяч рублей. Всего с 2022 года по 2024 на социальные выплаты семьям из федерального бюджета будет выделено 1,6 трлн рублей.

На данный момент размер материнского капитала в России составляет 483 тысячи рублей на первого ребёнка и 639 тысяч рублей на второго.