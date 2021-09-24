Петербуржец признался в убийстве жены, пропавшей больше двух месяцев назад

Тело женщины нашли в минувшие сутки в районе Волго-Донского проспекта с помощью служебной собаки. С июля месяца погибшая числилась без вести пропавшей.

Следователи выяснили, что к совершению тяжкого преступления причастен 43-летний муж погибшей, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Петербургу. Убийцу уже задержали.

Из подробностей дела известно, что задержанный вечером, 10 июля ехал вместе с супругой на их автомобиле. После он выехал на пустырь в Красногвардейском районе города, где и задушил жену, а затем скинул ее тело в овраг и присыпал грунтом.

Чтобы скрыть улики преступления, ныне задержанный воспользовался неавторизированным абонентским номером и писал смс-сообщения сыновьям убитой женщины. Кроме того, через какое-то время он вернулся на место происшествия и присыпал сверху еще земли.

На данный момент подозреваемому готовят меру пресечения. Вину он признал полностью. Мотивы жестокого преступления выясняют следователи.

Напомним, в минувшие сутки служебная собака вышла на след пропавшей в июле женщины.