Стали известны финалисты «Губернаторского кадрового резерва» в Ленобласти

В финал вышло 25 ленинградцев. Именно они сразятся за победу в финале областного конкурса

На протяжении нескольких месяцев инициативные, целеустремленные и амбициозные участники конкурса проходили испытания, обучение, проводили флешмобы и акции, демонстрировали лидерские и творческие способности.

«Путевкой» в финал стало успешное прохождение трехдневного ассесмента. Имена полуфиналистов доступны по ссылке.

Финалистами станут лишь пятеро. Их имена включат в кадровый резерв Администрации Ленинградской области для замещения должностей государственной гражданской службы категории «Руководители».

Напомним, что первый конкурс «Губернаторский кадровый резерв» стартовал в сентябре 2020 года. На участие в нем подали заявки 208 человек. По итогам муниципального этапа были отобраны 83 человека, в полуфинал прошло лишь 40 лучших из лучших, а в финал — 21 человек.

Как уже ранее писал ivbg.ru, конкурсы в кадровый резерв открыты по нескольким должностям на сайте правительства 47 региона. Подробности по ссылке. Справочную информацию можно получить по рабочим дням в аппарате Губернатора и Правительства Ленобласти по телефону: (812)-611-46-83.