В Ленобласти будут судить предпринимателя за сговор с директором «Водоканала» и хищение 1,4 млн рублей

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела о хищении 1,4 миллиона рублей.

По данным следствия, гендиректор коммерческой организации вступил с сговор с руководителем «Водоканала Кировского района». Они внесли в документы заведомо ложные сведения об оказании компанией транспортных услуг, которые на самом деле оказаны не были. Таким образом злоумышленники похитили 1,4 миллиона рублей.

В ходе следствия полностью возмещен ущерб, причиненный мошенническими действиями, сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.

Следствием собрано достаточно доказательств, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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