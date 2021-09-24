В Пулково самолет совершил аварийную посадку

Вечером, 24 сентября в аэропорту Пулково приземлился самолёт с технической неисправностью. Однако помощь спасателей не потребовалась.
О происшествии рассказали в пресс-службе оператора аэропорта.
По имеющимся данным, экипаж малого частного самолёта бизнес-класса Bombardier Challenger 600 столкнулся с проблемами и доложил о них службам Пулково. Аэропорт сразу же был приведён в полную готовность.
Самолёт приземлился в 16:42. Пассажиров на борту воздушного судна не было.
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