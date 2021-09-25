Момент жуткой аварии в Петербурге, где сбили двух девушек, попал на видео

На камеры уличного наблюдения удалось запечатлеть серьезное ДТП на Невском проспекте в Петербурге. Водитель BMW совершил наезд на пешеходов и скрылся с места аварии.

Видеокадры опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб минувшим вечером, 25 сентября. Судя по кадрам, водитель белой иномарки ехал на большой скорости и даже не собирался ее сбавить перед пешеходным переходом.

Пытаясь уйти от столкновения с впереди едущей легковушкой, он попытался проскочить пешеходный переход в тот момент, когда по нему проходили люди. В результате происшествия серьезно пострадали две молодые девушки. Их состояние пока неизвестно.

На кадрах видно, как виновник аварии скрылся с места происшествия на огромной скорости. Благодаря слаженным действиям прохожих, девушкам вовремя была оказана помощь.