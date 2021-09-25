В Ефимовском готов новый дом для переселенцев из аварийного жилья

Новый дом в поселке Ефимовский Бокситогорского района Ленобласти получил заключение о соответствии. В него переедут 160 человек по программе расселения аварийного жилья.

Четырехэтажный жилой дом появился на улице Гагарина. В нем 68 квартир: 16 — однокомнатных, 48 — двухкомнатных и четыре трехкомнатных. На первом этаже проектом предусмотрена двухкомнатная квартира для проживания людей с ограниченными возможностями мобильности.

Администрация Ленобласти намерена расселить 1 064 дома, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Для этих целей планируется возвести 51 дом. Всего в региональной программе участвуют 15 579 человек.

Тем временем в России могут расширить списки претендентов на расселение из аварийного жилья.

Напомним, в Ленобласти до конца года в новые квартиры переедут около 2 тысяч жителей аварийных домов. Часть жилья для будет приобретена на вторичном рынке, а остальные квартиры жители Ленобласти получат в шести новых многоквартирных домах. Их строительство идет по графику и завершится в этом году.