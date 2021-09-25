В больнице Всеволожска мужчина украл у врачей одежду и антисептик

Автор: Гузель Галимова
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Накануне, 24 сентября, в межрайонной больнице на Колтушском шоссе во Всеволожске сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщает пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, прибывшие на место росгвардейцы увидели мужчину, который выходил с объемным пакетом из медицинского учреждения. Заметив патрульный автомобиль, он попытался скрыться. Но вскоре был задержан.

В больнице Всеволожска мужчина украл у врачей одежду и антисептик росгвардия, Ленобласть, кража, всеволожск, больница
В больнице Всеволожска мужчина украл у врачей одежду и антисептик росгвардия, Ленобласть, кража, всеволожск, больница
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Оказалось, что мужчина зашел в больницу под видом обычного пациента, взял талон на прием к врачу. После выкрал две куртки из кабинетов в отделении учреждения и прихватил с собой несколько емкостей с антисептиком для рук.

Похищенное было изъято. Выяснилось, что мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие кражи. Задержанного передали полицейским.

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В больнице Всеволожска мужчина украл у врачей одежду и антисептик росгвардия, Ленобласть, кража, всеволожск, больница
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