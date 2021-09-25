В 90% общественного транспорта Ленобласти доступна безналичная оплата

До конца года на всех маршрутах, курсирующих по территории Ленобласти, будет обеспечена возможность оплатить проезд банковской картой.

Как сообщает транспортный комитет региона, на сегодняшний день безналичная оплата проезда в транспорте обеспечена на 90% пригородных маршрутов. Банковской картой можно оплатить во Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Тосненском и Приозерском районах.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти хотят внедрить платежную систему «Тройка» для оплаты проезда.