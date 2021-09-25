Автомобиль насмерть сбил человека под Гатчиной

Смертельный наезд на человека произошел вечером 24 сентября на 37 километре трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, Hyundai под управлением 42-летнего мужчины наехал на 30-летнюю гражданку Киргизии, которая пыталась перебежать дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

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Известно, что погибшая приехала в Россию на заработки в конце августа и была временно зарегистрирована в Гатчине. Проводится проверка.