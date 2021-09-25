Большинству россиян нужно для хорошего самочувствия семь-восемь часов сна

Большинство россиян — 60% — признались, что для того, чтобы чувствовать себя бодрыми, им необходимо семь-восемь часов сна, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co.

Почти каждый пятый – 20% — отметил, что высыпается после 9-10 часов сна. 18% достаточно пяти-шести часов. 3% опрошенных способны нормально функционировать после всего трех-четырех часов.

При этом 21% опрошенных признались, что не испытывают проблем со сном. 35% знакомы с бессонницей, а 45% недосыпают постоянно.

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73% периодически наблюдают у себя симптомы бессонницы. Из них четверть борются с ними с помощью просмотра видео и прослушивания любимой музыки, еще 25% делают личные дела до тех пор, пока «глаза сами не закроются», 17% принимают снотворные препараты, 6% — медитируют. Только 27% никогда не страдали бессонницей.