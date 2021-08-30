По словам специалиста, увлечение геймерством перед сном вызывает процессы возбуждения в центральной нервной системе. Оно затягивает человека в процессе игры и не отпускает некоторое время после.

Играя в видеоигры допоздна человек может подвергнуть себя риску развития бессоницы. Об этом рассказал психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников в интервью «Известиям«.

По словам специалиста, увлечение геймерством перед сном вызывает процессы возбуждения в центральной нервной системе. Оно затягивает человека в процессе игры и не отпускает некоторое время после.

«После этого процесса человек перевозбужден и еще какое-то время лежит в кровати, а перед его глазами мелькают образы из монитора или смартфона. То есть потом еще чисто психологически оторваться сложно», — пояснил психолог.

Затем человек начинает не высыпаться, после чего чувствует вялость, которая отражается на и на общении, и на работе, и на здоровье. Такой ночной образ жизни за компьютером или телефоном постепенно превращает человека в невротика, уверен специалист.