«Дом книги» и «ВКонтакте» могут выселить из Дома Зингера в Петербурге

«Санкт-Петербургский Дом книги» может остаться без знаковой площадки в Доме Зингера на Невском проспекте. Собственник пытается «выселить» организацию через Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Как пишет РБК, накануне он признал договор субаренды между компаниями недействительными, а также постановил магазину переедать собственнику занимаемые помещения. Причиной такого решения суда стало то, что якобы договор был заключен на условиях, невыгодных для арендодателя.

Под угрозу выселения также может попасть еще один известный арендатор здания, ООО «Вконтакте».