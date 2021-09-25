«Арка глупости»: в центре Петербурга грузовик застрял в арке жилого дома

В Петербурге на смену «мосту глупости» пришла «арка глупости».

В центре Петербурга на набережной реки Фонтанки «Газель» застряла в арке дома. Об инциденте, который произошел днем 25 сентября, рассказали в группе «ДТП и ЧП | СПб» во «Вконтакте».

«Мост глупости закрыли, но газелисты не сдаются», — пишут пользователи в комментариях.

Фото: Максим Шведов, ДТП и ЧП | СПб, ВК