У Рапполово дважды сбили одного и того же пешехода – он умер на месте

По информации ivbg.ru, 25 сентября около 22:00 возле деревни Рапполово во Всеволожском районе, на 7 км подъезда к станции Ламбери, Kia Sportage наехал на мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.
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25.09.2021 270
Водитель сразу остановился. Но после столкновения с первым автомобилем пешеход оказался на полосе встречного движения, где на него наехал внедорожник «Нива». Эта машина, по предварительной информации, не остановилась.
Пешеход умер на месте. Его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.