В Петербурге нашли третьеклассника, пропавшего два дня назад

По информации ivbg.ru, вечером 25 сентября, спустя двое суток после начала поисков, полицейские нашли 10-летнего Никиту Новикова, пропавшего в Санкт-Петербурге.

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Третьеклассник ушел в школу утром 23 сентября из дома в Невском районе Санкт-Петербурга, но уроках его не видели. На связь мальчик не выходил двое суток.

Отец забрал сына из 70-го отдела полиции. По предварительным данным, здоровью мальчика ничего не угрожает.