Дорожный рабочий погиб на КАД во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 25 сентября около 10:30 на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе в результате ДТП погиб дорожный рабочий.

Вам будет интересно У Рапполово дважды сбили одного и того же пешехода – он умер на месте По информации ivbg.ru, 25 сентября около 22:00 возле деревни Рапполово во Всеволожском районе, на 7 км подъезда к станции Ламбери,... 26.09.2021 91

Автомобиль Hyundai Solaris сбил переходившего проезжую часть 48-летнего дорожного рабочего, после чего врезался в Kia Cerato. Мужчина скончался в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.