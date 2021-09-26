Дорожный рабочий погиб на КАД во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 25 сентября около 10:30 на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе в результате ДТП погиб дорожный рабочий.
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По информации ivbg.ru, 25 сентября около 22:00 возле деревни Рапполово во Всеволожском районе, на 7 км подъезда к станции Ламбери,...
26.09.2021 91
Автомобиль Hyundai Solaris сбил переходившего проезжую часть 48-летнего дорожного рабочего, после чего врезался в Kia Cerato. Мужчина скончался в больнице.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.