Дорожный рабочий погиб на КАД во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 25 сентября около 10:30 на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе в результате ДТП погиб дорожный рабочий.

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Автомобиль Hyundai Solaris сбил переходившего проезжую часть 48-летнего дорожного рабочего, после чего врезался в Kia Cerato. Мужчина скончался в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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