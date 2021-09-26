В Тихвине избили торговца автодеталями – агрессоры надеялись на 3000 рублей, а украли 97 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 25 сентября в больницу Тихвина от комиссионного магазина «Б/Ушка» на улице Новгородской госпитализировали 24-летнего Михаила. Его избили двое бывших коллег по работе – Руслан и Егор.
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26.09.2021 91
По предварительным данным, ссора возникла на почве выплаты заработанной платы. Агрессоры потребовали причитающиеся им 3000 рублей, а когда услышали отказ, применили физическую силу.
Когда оппонент был повержен, они забрали находившиеся при нем наличные – 97 тысяч рублей. Об избитом известно, что он житель поселка Кузнечное в Приозерском районе, а в Тихвине занимался продажей автодеталей в магазине.