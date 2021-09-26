В Тихвине избили торговца автодеталями – агрессоры надеялись на 3000 рублей, а украли 97 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 25 сентября в больницу Тихвина от комиссионного магазина «Б/Ушка» на улице Новгородской госпитализировали 24-летнего Михаила. Его избили двое бывших коллег по работе – Руслан и Егор.

Вам будет интересно У Рапполово дважды сбили одного и того же пешехода – он умер на месте По информации ivbg.ru, 25 сентября около 22:00 возле деревни Рапполово во Всеволожском районе, на 7 км подъезда к станции Ламбери,... 26.09.2021 91

По предварительным данным, ссора возникла на почве выплаты заработанной платы. Агрессоры потребовали причитающиеся им 3000 рублей, а когда услышали отказ, применили физическую силу.

Когда оппонент был повержен, они забрали находившиеся при нем наличные – 97 тысяч рублей. Об избитом известно, что он житель поселка Кузнечное в Приозерском районе, а в Тихвине занимался продажей автодеталей в магазине.