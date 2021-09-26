Водитель BMW задержан за опасный дрифт в Петербурге

Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера, устроившего 18 сентября около 01:00 заезд в центре Санкт-Петербурга. Тогда в полицию сообщили четырех дрифтующих автомобилях марки BMW без номерных знаков.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали многочисленные нарушения ПДД, проезды на запрещающий сигнал светофора, выезды на полосу встречного движения. Один из участников заезда установлен – им оказался 24-летний житель Красноярска, управлявший BMW М1.

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В отношении мужчины составлены 11 административных протоколов за нарушения ПДД. Автомобиль изъят для экспертизы на предмет подделки номерных агрегатов. Личности остальных участников заезда устанавливаются.