Стало известно, где на 27 сентября зафиксированы 235 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 235 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 27 сентября.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+7), Сомино (+1).

Волосовский район: Волосово (+5), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Курск (+1), Молосковицы (+1), Новые Раглицы (+1), Остроговицы (+1), Редкино (+1).

Волховский район: Волхов (+2), Новая Ладога (+2), Чаплино (+1).

Всеволожский район: Мурино (+17), Всеволожск (+7), Кудрово (+8), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+1), Сертолово (+10), Старая (+1), Вартемяги (+2), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), СНТ Грузино-1 (+1), Лесное (+1), Васкелово (+1), Кирполье (+1), Кискелово (+1), Скотное (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+6), Победа (+1), Глебычево (+2), Первомайское (+2), Рощино (+2), Советский (+1), Светогорск (+1), Соколинское (+1), Приветнинское (+1), Ленинское (+2), Большое поле (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+7), Тайцы (+1), Сиверский (+2), Вырица (+1), Коммунар (+3), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Новый Свет (+4), Новосиверская (+1), Красницы (+1), Сабры +1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Котельский (+1), Ополье (+1), Фалилеево (+1).

Киришский район: Кириши (+12), Будогощь (+2), Пчевжа (+1), Тихорицы (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Старая Малукса (+1), Концы (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Алеховщина (+1), Рассвет (+1), Барково (+1), Тервеничи (+1).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+2), Аннино (+1), Лаголово (+1), Вильповицы (+1), Келози (+1), Куттузи (+1), Лебяжье (+1), СНТ Городское (+1), Глухово (+1).

Лужский район: Луга (+5), Осьмино (+1), Саба (+2).

Подпорожский район: Подпорожье (+5), Вознесенье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+3).

Сланцевский район: Сланцы (+12).

Тихвинский район: Тихвин (+7), Ганьково (+1), Горка (+2), Красава (+1), Мехбаза (+2).

Тосненский район: Тосно (+7), Никольское (+2), Ульяновка (+2), Лисино-Корпус (+1), Новолисино (+1), Любань (+1).