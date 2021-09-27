В Приозерске молодой патрульный спас женщину от насильника

Ранним утром 26 сентября в полицию поступило сообщение о том, что у дома №19 по Красноармейской улице в Приозерске Ленобласти на помощь зовет женщина.
Наряд был тут же отправлен на место происшествия. В то же время мимо указанного дома после дежурства проходил 21-летний сотрудник патрульно-постовой службы. Он услышал крики, бросился на помощь и скрутил 38-летнего злоумышленника. Чуть позже передал его в руки прибывшим коллегам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».
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