В Приозерске молодой патрульный спас женщину от насильника

Ранним утром 26 сентября в полицию поступило сообщение о том, что у дома №19 по Красноармейской улице в Приозерске Ленобласти на помощь зовет женщина.

Наряд был тут же отправлен на место происшествия. В то же время мимо указанного дома после дежурства проходил 21-летний сотрудник патрульно-постовой службы. Он услышал крики, бросился на помощь и скрутил 38-летнего злоумышленника. Чуть позже передал его в руки прибывшим коллегам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».