Смартфон iPhone 14 получит совершенно новый дизайн

Речь идет о первом смартфоне Apple с каплевидным вырезом.

По словам аналитиков, в 2022 году все модели линейки iPhone 14 принесут с собой полный редизайн серии, которого не было с момента выхода iPhone X в 2017 году.

Внешний вид флагманского iPhone 13 мало чем отличается от прошлогодней серии iPhone 12. Если не брать во внимание плоские рамки, которые есть у iPhone 13 и iPhone 12, то эти смартфоны также похожи на iPhone 11. Однако iPhone 14 должен быть совершенно новым.

Как сообщают различные китайские источники, компания из Купертино откажется от челки в iPhone 14 и будет использовать традиционный для современных Android-смартфонов дизайн с отверстием для фронтальной камеры. Что касается датчиков, необходимых для работы технологии Face ID, то они будут располагаться под поверхностью экрана.

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В следующем году, по предварительной информации, в линейке Apple iPhone 14 не будет модели iPhone 14 mini, однако компания представит совершенно новый iPhone 14 Max. Что касается сканера отпечатков пальцев, то он может располагаться под экраном.