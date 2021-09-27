Жители Ленобласти могут подать заявки на бесплатную догазификацию онлайн

От жителей Ленинградской области ждут заявки на бесплатную догазификацию. Их можно подать онлайн.

Догазификацию жилых домов обсудили в штабе Ленобласти. По итоговым подсчетам районных администраций в уже газифицированных населенных пунктах региона к голубому топливу можно подключить около 85 тысяч жилых домов. Газопровод проложат бесплатно до границ земельных участков. В садоводствах же, которые располагаются в границах населенных пунктов, трубопроводы проведут до границ СНТ.

Сейчас в Ленобласти проводят две программы газификации. Одна из них — плановая газификация региона. По ней к 2025 году природный газ проведут в 412 населенных пунктов, обеспечив около 54 тыс. потребителей. Вторая программа — догазификация, то есть подключение к газопроводам жилых домов в уже газифицированных городах, деревнях и поселках.

Напомним, что подать документы на подведение газа до участка можно в единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», на портале, на сайте единого оператора газификации России connectgas.ru и по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте.