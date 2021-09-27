Юрист рассказал, какие дополнительные выплаты смогут получить пенсионеры с октября

По случаю Международного дня пожилых людей российских пенсионеров поздравят введением доплат к пенсиям и ряда льгот. О принципах увеличения пособий с 1 октября рассказал адвокат Алексей Гавришев.

Речь идет о доплатах на региональном уровне, то есть размер будет зависеть от местных бюджетов. В некоторых регионах пожилые люди от 70 лет получат подарки, в других — единовременные выплаты. Суммы могут быть разными, что зависит от благосостояния региона. Если человек хочет получить более детальную информацию по данному вопросу, ему следует обратиться в местные органы социальной защиты.

По словам Гавришева, новые правила вступают в силу с 1 октября текущего года. Также с первого числа месяца вырастут на 3,7% оклады военных и выплаты за звание военнослужащих. Грядут изменения и среди военных пенсионных пособий.