Разводка Ладожского моста на час остановит движение по трассе “Кола”

Движение по трассе “Кола” будет полностью перекрыто в ночь с 27 на 28 сентября.

Как сообщает ФКУ “Упрдор Северо-Запад”, в ночь с 27 на 28 сентября с 00:00 до 01:00 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 “Кола” в Кировском районе Ленобласти. Это связано с аварийно-восстановительными работами на деформационном шве и разводка является технологической.

Напоминаем, что сегодня, 27 сентября, из-за дорожных работ в Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.