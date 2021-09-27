Россияне смогут получить детские пособия только на карту «Мир» или наличными с 1 октября

Жителям России рассказали о новом порядке выплат пособий на детей, который вступит в силу с 1 октября 2021 года.

Россияне, родившие или усыновившие первого или второго ребенка, смогут получить ежемесячные выплаты семьям с низким доходом только на карту «Мир», наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта. Такой порядок выплаты пособий вступает в силу с 1 октября, пишет РИА Новости.

Изменения затронут лишь получающих выплаты на карты международных платежных систем. При этом для россиян, которые получают средства на счет по вкладу, номинальный счет или по почте все останется по-прежнему.

До этого Министерство труда и соцзащиты России поясняло, что карта «Мир» необходима, чтобы получать ежемесячного пособия рано вставшим на учет беременным, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, выплаты на второго, третьего и следующих детей, а также ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, пособия для неполных семей, которые воспитывают детей от восьми до 17 лет, пенсий и других выплаты от ПФР и пособий по безработице.

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Отмечается, что по почте получить пособия беременным женщина и одиноким родителям, воспитывающим детей с восьми лет, будет невозможно.

При этом единоразовые выплаты на школьников могут быть переведены на карту любой платежной системы.