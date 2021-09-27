В гатчинском питомнике растений нашли возбудитель оспы

В питомнике растений в Гатчинском районе объявили карантин. Там обнаружили возбудителя оспы — вирус шарки, способный уничтожить до 100 % урожая.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора в понедельник, 27 сентября.

Как отметили в ведомстве, вирус поражает сливы, абрикосы и персик. При заболевании ухудшается качество и количество плодов. Потери урожая могут достигнуть 100%.

Чтобы не допустить распространения бактерии, Россельхознадзор установило карантинную зону, площадь которой составила 4,4 га. При этом карантинный объект придется уничтожить. При такой мере запрещается выращивать и реализовывать посадочный материал косточковых культур на протяжении трех лет до полной ликвидации зараженного объекта.