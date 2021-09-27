«Стоим плотничком»: авария на КАД парализовала дорожное движение

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы делятся кадрами серьезного ДТП в районе съезда с Вантового моста. Автор снимков оригинально прокомментировал ситуацию в соцсетях.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ДТП произошло вечером, 27 сентября. В соцсетях водители начинают жаловаться на длинные пробки в районе аварии.

Съезд с Вантового моста, там запчасти с Пассата равномерно распределены по двум полосам, даже двигатель лежит. Кому нужно — подъезжайте. Правда, пробка уже собирается, — оригинально описал ситуацию автор поста.
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Причины аварии пока неизвестны. На момент публикации экстренные службы на место ДТП доехать не успели.

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"Стоим плотничком": авария на КАД парализовала дорожное движение пробки, кад, ДТП, авария
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