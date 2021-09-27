В Купчино ребенок на самокате попал под колеса машины

На Альпийском переулке во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль сбил семилетнего мальчика. Ребенок на самокате переезжал проезжую часть в неположенном месте.
Фото: Мегаполис
Фото: Мегаполис
Об этом вечером, 27 сентября сообщил Telegram-канал «Мегаполис».
К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. На кадрах видно, что мальчик получил серьезные травмы. Сообщается, что ребенок находится в средне-тяжелом состоянии.
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