В Купчино ребенок на самокате попал под колеса машины

На Альпийском переулке во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль сбил семилетнего мальчика. Ребенок на самокате переезжал проезжую часть в неположенном месте.

Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис

Об этом вечером, 27 сентября сообщил Telegram-канал «Мегаполис».

К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. На кадрах видно, что мальчик получил серьезные травмы. Сообщается, что ребенок находится в средне-тяжелом состоянии.