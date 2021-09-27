В Ленобласти 28 сентября на участках восьми федеральных трасс ограничат движение

Во вторник, 28 сентября на некоторых дорогах Ленинградской области пройдут ремонтные работы. Публикуем перечень автомагистралей, где придется сбавить скорость.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 22-40 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, замена СВЭ.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— г. Тосно км 13-11 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой

— км 169-175 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия;

— км 203-208 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 23-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия;

— км 0-45, 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки.

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А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;

— км 0-15 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 0-55, 44-76(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 41-44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 74-78 ограничение скорости движения в сторону Кировска с 08:00 до 17:00, заливка трещин в а/б покрытии.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 480-496 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой.