Приезжего из Белоруссии мужчину нашли мертвым в Сланцах

В Сланцах выясняют обстоятельства гибели 26-летнего мужчины, приехавшего из Белоруссии. На лице погибшего обнаружили ссадины и синяки.

По информации портала Мойка78, тело молодого человека обнаружили в воскресенье, 26 сентября в доме по улице Кирова. Сообщается, что мужчина часто выпивал и нигде не работал. Проживал он у сожительницы, где и был найден без признаков жизни.

Сосед, обнаруживший молодого человека, отметил, что на лице погибшего был синяк и травмирован нос. Полицейские установили, что погибший регистрации на территории Петербурга и Ленобласти не имел, проживал у 47-летней сожительницы.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.