Глава Минздрава Мурашко: высокий риск жизни и здоровью после COVID-19 сохраняется полгода

Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется в течение полугода после перенесенной коронавирусной инфекции.

У пациентов, переболевших коронавирусом, сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью в течение полугода после перенесенного коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, пациентам, переболевшим коронавирусом, следует пройти углубленную диспансеризацию. На форуме пациент-ориентированных инноваций глава Минздрава отметил, что для пациентов, которые переболели COVID-19, проводится углубленная диспансеризация. Они могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.

Ранее в сентябре Мурашко заявил, что среди пациентов, госпитализируемых в России с коронавирусом, доля непривитых составляет более 92 процентов. Он также сообщил, что, как правило, у вакцинированных пациентов коронавирус протекает в легкой форме, и они не попадают в реанимацию.