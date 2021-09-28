Дорожники Ленобласти завершили ремонт участка трассы Толмачево — Нарва

В Лужском районе Ленобласти завершился ремонт 10-километрового участка дороги «Толмачево — Нарва», проходящей через поселок Осьмино.

Работы были закончены в минувшие выходные. Дорожники уложили два слоя нового покрытия — в общей сложности им понадобилось 16 тысяч тонн новой смеси. Также они обновили трубы, проходящие под дорогой, укрепили обочины и нанесли разметку. В самом поселке Осьмино восстановили тротуар.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят порядка 110 км региональных трасс. В частности, ремонтные работы уже идут на региональных трассах Красное Село — Гатчина — Павловск, Петербург – Ручьи.