Магистраль Новый Петергоф — Низино — Сашино введена в эксплуатацию

В границах Ленобласти трасса отремонтирована полностью — больше семи километров нового покрытия

Ремонт сделал удобной дорогу не только для водителей, но и для пешеходов: в Жилгородке, Низино и частично в Сашино обустроены пешеходные дорожки.

«В этом году регион уделяет особое внимание ремонту областных дорог в Ломоносовском районе, обновляя почти 40 километров магистралей. Помимо Низино речь идет о Гостилицком шоссе, участках трасс от КАДа до Большой Ижоры и Анташи — Ропша — Красное Село», — подчеркнул зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Ремонт дороги прошел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».