В многоэтажке под Гатчиной жильцы 4 дня жаловались на трупный запах. Источник нашли в подвале

В подвале пятиэтажки в деревне Большие Колпаны под Гатчиной обнаружили труп мужчины. Жильцы дома пытались 4 дня найти источник ужасного запаха, прежде чем обратиться в полицию.

Об этом рассказали в группе ДТП И ЧП Гатчина минувшим днем, 27 сентября.

Обращение от жителей поступило спустя 4 дня после появления в подъезде гнилостного запаха. Жильцы пятиэтажки опознать найденного мужчину не смогли. Рядом с телом правоохранители обнаружили костыли. Однако в комментариях к публикации нашлись те, кто видел мужчину ранее у местного магазина.