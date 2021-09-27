Истязавшему своих детей мужчине из Тосно избрали меру пресечения

46-летний подозреваемый был помещен под стражу.

Об этом стало известно вечером, 27 сентября. О ходе расследования уголовного дела рассказали в СУ СКР по Ленобласти.

Ему вменяют статью 117 УК РФ — истязание, причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего.

При этом, мужчина ранее судим пять раз за неуплату алиментов, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества, побои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что следователи увидели халатность органов опеки в деле об истязаниях детей в Тосно. На данный момент заведено уголовное дело.