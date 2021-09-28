В Петербурге создадут учреждение, контролирующее парковку машин во дворах

Об этом сообщил начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов.

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«Когда учреждение заработает, мы сможем закупить необходимое количество машин с программно-аппаратными комплексами автоматической фиксации нарушений, а также нанять специалистов», – сообщил Олег Зотов

Необходимые согласования для начала работы учреждения «Управление по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства» уже получены. Осталось дождаться решения от Комитета по транспорту.

На момент подготовки публикации нарушителей, которые припарковали свой автомобиль на газоне в городе, ждет штраф: для физических лиц – 3000 рублей, для юридических лиц – 150 тысяч рублей.