Амбулаторию в Плодовом и школу в Сосново достроят до конца 2021 года

Это стало известно в ходе выездного совещания с исполняющим обязанности зампреда правительства Ленобласти Евгением Барановским.

Пример строительства нового корпуса Сосновского Центра образования — это пример развития новых современных объектов образования, который включает весь цикл образовательного процесса и досуга деток: от продвинутых компьютерных классов и лабораторий до создания качественной среды вокруг здания. Это и стадион, и игровые зоны, и пространства для общения. Весь участок, на котором строится школа насыщается, чтобы времяпровождение учеников не заканчивалось последним звонком, а продолжалось и после него. Безусловно, такие объекты качественно повлияют на уровень образования и жизни в Ленинградской области, — рассказал Барановский.

Новый корпус Сосновского центра образования рассчитан на 400 ребят и будет достроен уже в конце этого года. Общая площадь нового трехэтажного блока начальных классов составит около 13 тысяч квадратных метров. В Строящемся корпусе разместятся столовая на 200 мест, медицинский и административно-хозяйственный блоки, площадки для занятий теннисом, волейболом, большой спортивный и актовый залы, помещения для занятий творчеством. Одновременно в смену смогут обучаться 16 классов начальной школы.

Второй важный объект – амбулатория на 65 посещений в смену в поселке Плодовое.

Медицинское учреждение уже готово на 92 %. Чтобы ускорить темп работ с завтрашнего дня количество персонала вырастет с 14 до 24 человек. Работы осталось не так много. В помещениях почти готова отделка и монтаж инженерных систем, а снаружи ведется благоустройство, — рассказал и.о. зампреда правительства Ленобласти.

В амбулатории на 65 посещений в смену пациентам смогут оказывать первичную помощь терапевта, педиатра, гинеколога и стоматолога. В дневном стационаре разместят 4 койки, а на втором этаже будут обустроены квартиры для медицинского персонала, который переедет в здание после завершения строительства.

Последним объектом, куда наведались с проверкой стал спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном на 65 посещений в смену. Сегодня объект проходит инженерное обследование после перерыва в строительстве. Положительное заключение экспертизы планируется получить к ноябрю и завершить строительные работы до середины лета 2022 года.