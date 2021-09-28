Амбулаторию в Плодовом и школу в Сосново достроят до конца 2021 года

Это стало известно в ходе выездного совещания с исполняющим обязанности зампреда правительства Ленобласти Евгением Барановским.
Новый корпус Сосновского центра образования рассчитан на 400 ребят и будет достроен уже в конце этого года. Общая площадь нового трехэтажного блока начальных классов составит около 13 тысяч квадратных метров. В Строящемся корпусе разместятся столовая на 200 мест, медицинский и административно-хозяйственный блоки, площадки для занятий теннисом, волейболом, большой спортивный и актовый залы, помещения для занятий творчеством. Одновременно в смену смогут обучаться 16 классов начальной школы.
Второй важный объект – амбулатория на 65 посещений в смену в поселке Плодовое.
В амбулатории на 65 посещений в смену пациентам смогут оказывать первичную помощь терапевта, педиатра, гинеколога и стоматолога. В дневном стационаре разместят 4 койки, а на втором этаже будут обустроены квартиры для медицинского персонала, который переедет в здание после завершения строительства.
Последним объектом, куда наведались с проверкой стал спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном на 65 посещений в смену. Сегодня объект проходит инженерное обследование после перерыва в строительстве. Положительное заключение экспертизы планируется получить к ноябрю и завершить строительные работы до середины лета 2022 года.