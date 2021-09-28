Найденный в кировском подъезде предмет, похожий на растяжку, не представляет опасности

Специалисты отряда ОМОН изучили подозрительный предмет в доме на Ладожской улице в Кировске. Найденная «растяжка» с патронами и проводами оказалась безопасной.

Специалисты-взрывотехники проверили сообщение о подозрительном предмете в Кировске, информация о возможном заминировании одной из квартир не подтвердилась. Найденный предмет оказался не взрывоопасным.

Напомним, ранее мы писали, что в экстренные службы сообщили о взрывоопасном предмете на ручке двери в девятиэтажном доме на улице Ладожской в Кировске. Всех жильцов дома пришлось эвакуировать.