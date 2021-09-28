В Ленобласти продолжаются поиски мужчины, пропавшего 6 лет назад при странных обстоятельствах

Автор: Анастасия Щербакова
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В социальной сети «Вконтакте» уже давно организована группа поисков Приклонского Владимира Андреевича, пропавшего более трех лет назад. В последний раз его видели весной 2020 года в Петербурге.

На момент активных поисков в 2018 году Владимир Приклонский уже как три года числился в пропавших. Однако тогда очевидцы сообщали, что видели мужчину около Спасо-Парголовского храма в Выборгском районе.

Также весной 2020 года в группе, организованной для поиска Владимира, пользователи указывали, что видели очень похожего на него человека на станции метро «Купчино» в Санкт — Петербурге.

Приклонский Владимир Андреевич имеет следующие приметы: 1986 г.р., уроженец Мурманской обл. Приметы: рост 178 см, худощавый, сутулится, волосы тёмно-русые, глаза голубые, под левым глазом маленькая родинка, на подбородке ямочка; застенчивый. Потеря памяти в следствии разбойного нападения.

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24.09.2021 232
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