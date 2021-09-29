Движение на трассе «Кола» перекроют ночью на час

Движение по трассе “Кола” будет полностью перекрыто в ночь с 29 на 30 сентября.

Как сообщает ФКУ “Упрдор Северо-Запад”, в ночь с 29 на 30 сентября с 00:00 до 01:00 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 “Кола” в Кировском районе Ленобласти.

Это связано с аварийно-восстановительными работами на деформационном шве, и разводка является технологической. Завершить работы планируют до 11 октября.