Движение на трассе «Кола» перекроют ночью на час

Автор: Гузель Галимова
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Движение по трассе “Кола” будет полностью перекрыто в ночь с 29 на 30 сентября.

Как сообщает ФКУ “Упрдор Северо-Запад”, в ночь с 29 на 30 сентября с 00:00 до 01:00 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 “Кола” в Кировском районе Ленобласти.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Это связано с аварийно-восстановительными работами на деформационном шве, и разводка является технологической. Завершить работы планируют до 11 октября.

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