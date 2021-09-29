В Ленобласти вдоль магистралей строят более 100 километров линий освещения

В Ленобласти осветят еще больше дорог — дорожники региона строят более 100 километров линий освещения в границах населенных пунктов.

Так, в Выборгском районе новые фонари уже установили в Озерках, Ермилово, Камышевке, Красной Долине и Боровинке. В октябре освещение появится в Приморске, к ноябрю — Выборге, Яковлево, Первомайском, до конца года — в Лебяжьем.

До конца этого года свет появится также в Выре, Корписалово, Борисово в Гатчинском районе.

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Кроме того, сейчас возводят новые линии в Ковашах, Мге, Паше, Бородуллино, Большом Переходном, на подъезде к Выборгу, в Отрадном, Павлово, Порошкино, Борисово, Каложицах, Красном Луче, Юкках, Рябово, Горьковском и Мге.

Параллельно ведется разработка проектов установки фонарных столбов в 42 городах и поселках.