В Ленобласти вдоль магистралей строят более 100 километров линий освещения

В Ленобласти осветят еще больше дорог — дорожники региона строят более 100 километров линий освещения в границах населенных пунктов.
Так, в Выборгском районе новые фонари уже установили в Озерках, Ермилово, Камышевке, Красной Долине и Боровинке. В октябре освещение появится в Приморске, к ноябрю — Выборге, Яковлево, Первомайском, до конца года — в Лебяжьем.
До конца этого года свет появится также в Выре, Корписалово, Борисово в Гатчинском районе.
Кроме того, сейчас возводят новые линии в Ковашах, Мге, Паше, Бородуллино, Большом Переходном, на подъезде к Выборгу, в Отрадном, Павлово, Порошкино, Борисово, Каложицах, Красном Луче, Юкках, Рябово, Горьковском и Мге.
Параллельно ведется разработка проектов установки фонарных столбов в 42 городах и поселках.