Мост через реку Унтерниска, соединяющей Выборг и Светогорск, ввели в эксплуатацию

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

После длительного ремонта объект наконец сдан и введен в эксплуатацию. Почти год водителям приходилось ездить по временной переправе.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», мост через реку Унтерниска, расположенный на 47-ом километре федеральной дороги «Выборг – Светогорск», открылся для автомобильного движения в пятницу, 10 сентября. Теперь все раннее веденные ограничения сняты, в том числе и для большегрузов.

За время ремонта подрядная организация выполнила обустройство 32 свай и монолитных железобетонных устоев, установила опорные части, смонтировала пролетное строение, выполнила устройство мостового полотна, деформационных швов, насыпи и дорожной одежды на подходах.

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